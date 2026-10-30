उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का हल्ला-बोल, देहरादून में सचिवालय कूच कर उठाई भर्ती की मांग

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञप्तियां जारी करने और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने की मांग को लेकर शुक्रवार को बेरोजगार युवाओं ने महारैली निकाली। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में प्रदेशभर से देहरादून पहुंचे युवाओं ने परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया। इस दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी 17 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की आवाज उठाई।

महारैली का नेतृत्व कर रहे संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवा लंबे समय से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इसके बावजूद कई विभागों में अब तक भर्ती विज्ञप्तियां जारी नहीं की गई हैं। वहीं, विभिन्न भर्तियों की लंबित प्रक्रियाओं और परीक्षा परिणामों में देरी के चलते युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए रिक्त पदों पर जल्द भर्ती विज्ञप्तियां जारी करनी चाहिए और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक युवाओं की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

ये हैं प्रमुख मांगें संघ की प्रमुख मांगों में सिंचाई विभाग में प्रतिरूप सहायक के पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी करना और लोक निर्माण विभाग में अमीन के पदों पर नया भर्ती विज्ञापन जारी करना शामिल है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी, पर्यावरण पर्यवेक्षक और कर संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग उठाई गई।