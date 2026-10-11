अब उत्तराखंड में और खास होगी डेस्टिनेशन वेडिंग, यूएडब्लूई की शुरुआत... ये है प्लानिंग

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड को देश के प्रमुख वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ वेडिंग्स एंड इवेंट्स (यूएडब्लूई) का शुभारंभ किया गया।

शनिवार को देहरादून स्थित ताज फुटहिल्स में आयोजित समारोह में वेडिंग प्लानर्स, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों, होटल और रिसॉर्ट संचालकों समेत उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

समारोह में वेडिंग इंडस्ट्री के विशेषज्ञ ऋतुराज खन्ना और प्रसिद्ध वेडिंग कंसल्टेंट प्रेरणा सक्सेना भी मौजूद रहे। एसोसिएशन का उद्देश्य वेडिंग, इवेंट्स और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को एक मंच पर लाकर आपसी सहयोग बढ़ाना और उद्योग को संगठित स्वरूप देना है।