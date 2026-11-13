जेनी प्रकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की नसीहत, देवभूमि की छवि का रखें ध्यान, इस मुद्दे से नहीं होगा प्रदेश का भला

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। जेनी प्रकरण पर बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निजी मामले पर तमाम तरह के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

इसे संबंधित पक्षों तक सीमित रखा जाना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से राज्य का हित नहीं होने वाला है। कहा कि पूरा देश उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जानता है। ऐसे में सभी को संयमित ढंग से अपना पक्ष रखना चाहिए।