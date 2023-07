Dehradun News: आर्यनगर में बढ़ रहा गुस्सैल घोड़े का आतंक, कई लोगों को कर चुका है घायल; मुंह से भी करता है घायल

नगर पालिका के आर्यनगर (भानियावाला) में एक निराश्रित गुस्सैल घोड़े का आतंक बढ़ता जा रहा है। यह घोड़ा मनुष्य को देखते ही हमला कर रहा है और मुंह से काट भी रहा है। पिछले चार-पांच दिनों में यह घोड़ा कई लोग को चोटिल कर चुका है। नगर पालिका के स्थानीय सभासद बलविंदर सिंह ने बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से यह घोड़ा आर्यनगर में सक्रिय है।

आर्यनगर में बढ़ रहा गुस्सैल घोड़े का आतंक

संवाद सहयोगी, डोईवाला: नगर पालिका के आर्यनगर (भानियावाला) में एक निराश्रित गुस्सैल घोड़े का आतंक बढ़ता जा रहा है। यह घोड़ा मनुष्य को देखते ही हमला कर रहा है और मुंह से काट भी रहा है। पिछले चार-पांच दिनों में यह घोड़ा कई लोग को चोटिल कर चुका है। आर्यनगर में बढ़ रहा है घोड़े का आतंक नगर पालिका के स्थानीय सभासद बलविंदर सिंह ने बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से यह घोड़ा आर्यनगर में सक्रिय है। जो कि लोग को देखते ही हमला कर रहा है और मुंह से काट भी रहा है। दो दिन पहले दो कांवड़ियों को यह चोटिल कर चुका है। साथ ही शनिवार की रात भी एक बुजुर्ग को इस ने काट दिया, जिन्हें अस्पताल पहुंचा कर इलाज कराया गया। लोगों में बसा भय इस संबंध में पशुपालन विभाग व वन विभाग को सूचित किया गया परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि आमजन में भय व्याप्त है। वहीं उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। पशु चिकित्सा अधिकारी डाक्टर पूजा पांडे को इस निराश्रित घोड़े के इलाज के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही नगर पालिका परिषद को इलाज के पश्चात इस घोड़े को उचित स्थान पर छोड़ने के भी निर्देश दिए हैं।

