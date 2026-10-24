देहरादून के समरवैली स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में जांच के आदेश, डेढ़ महीने से टीचर कर रहा था गंदी हरकत

जागरण संवाददाता, देहरादून। समरवैली स्कूल में 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि जांच के लिए महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि छात्रा से छेड़छाड़ मामले को लेकर शुक्रवार को स्कूल में खूब हंगामा हुआ। छात्रा की मां ने स्कूल के भौतिक विज्ञान के शिक्षक पर करीब डेढ़ माह से बेटी को परेशान करने और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया।