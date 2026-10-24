कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को बताया गुटबाजी और हुड़दंग का मंच

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए इसे गुटबाजी और नेताओं की आपसी वर्चस्व की लड़ाई का मंच करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच न्याय की बात करने वाली कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय करना चाहिए।

उनियाल ने एक वक्तव्य में कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले हरक सिंह, आर्येंद्र शर्मा, करन माहरा, रणजीत रावत और हरीश धामी के साथ न्याय करना चाहिए। यदि इसके बाद भी न्याय की इच्छा बचती है तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को हरीश रावत के लिए कम से कम आभार यात्रा निकालने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे को नीचा दिखाने और आपसी खींचतान में उलझे हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस नेतृत्व का काफी समय रूठने-मनाने में बीता था।