रात में खुद सड़क पर चेकिंग को निकले दून SP, धड़ाधड़ कटे गाड़ियों के चालान, डेढ़ दर्जन सीज

जागरण संवाददाता, देहरादून। रात्रि के समय आपराधिक गतिविधियाें पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक शेखर सुयाल ने अभियान शुरू कर दिया है। शनिवार देर रात एसपी सिटी पुलिस पार्टियों के साथ खुद सड़कों पर उतरे और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चलाने वालों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इस दौरान 90 वाहनों के चालान किए गए जबकि 16 वाहन सीज किए।

पुलिस टीम ने क्षेत्रों में चलाया अभियान अभियान के दौरान पुलिस टीम ने नगर क्षेत्रों मे वाहन चेकिंग अभियान चलाया।। चेकिंग अभियान के दौरान मोटर अधिनियम में रैश ड्राइव, ट्रिपल राइडिंग, काली फिल्म, बिना हेलमेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, गलत नंबर प्लेट का उल्लंघन करने वाले 32 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा 09 बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर पाए गए, जिन्हें मौके पर सीज कर मॉडिफाइड साइलेंसर को उतारा गया।