कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति साहू की तलाश में दबिश जारी, स्टाफ के बयान दर्ज

जागरण संवाददाता, देहरादून: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू से जुड़े प्रकरण में विशेष जांच दल (एसआईटी ) लगातार साहू के ठिकानों पर दबिश दे रही है। इसके बाद भी गिरधारी लाल साहू अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मामले में बुधवार को भी एसआईटी ने कई के बयान दर्ज किए।



कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही एसआईटी लगातार बयान दर्ज करने के साथ ही हर पहलू पर जांच कर रही है। कुछ दिन पहले ही एसआईटी ने इस मामले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के बयान दर्ज करने के बाद उनके स्टाफ के भी बयान दर्ज किए थे।