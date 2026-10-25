रेखा आर्या-साहू विवाद: साक्ष्य मजबूत, जल्द शुरू होगा गिरफ्तारियों का दौर

जागरण संवाददाता, देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहे विवाद में आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो सकता है। मामले की जांच कर रही एसआइटी को अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है।

साक्ष्यों की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश और उनसे जुड़े तथ्यों की पुष्टि के लिए बरेली, हल्द्वानी और दिल्ली में टीमें भेजी हैं। वहीं, गिरधारी लाल साहू और उनके नजदीकियों की गतिविधियों पर भी पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है।

मंत्री रेखा आर्या की शिकायत के बाद एसआइटी मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। इसमें मंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों, उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की मानें तो कंपनियों में फर्जीवाड़े के साक्ष्य एसआइटी को मिले हैं।

मामले में बरेली, हल्द्वानी और दिल्ली में दबिश के लिए पुलिस टीमों को भेजा गया है।इन स्थानों पर आरोपितों की तलाश के साथ मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि शिकायत में नामजद या अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका क्या रही है।

साहू और करीबियों पर बढ़ी निगरानी गिरधारी लाल साहू और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस ने कुछ आरोपितों को चिह्नित किया है। पुलिस की ओर से गिरधारी लाल साहू के लुक आउट सर्कूलर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब नजदीकी एयरपोर्ट पर भी उनके फोटो भेजे गए हैं।