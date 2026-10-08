उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन के नियम बदले, 1 नवंबर से लागू होगा नया सिस्टम

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में नया बिजली कनेक्शन लेना अब आसान होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने 150 किलोवाट तक के नए विद्युत कनेक्शन के लिए शुल्क पहले से निर्धारित कर दिए हैं।

अब कनेक्शन शुल्क तय करने के लिए स्थल निरीक्षण और अलग से मांग का आकलन नहीं करना पड़ेगा। उपभोक्ता को आवेदन के समय ही निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। नई व्यवस्था एक नवंबर, 2026 से लागू होगी।

इन कनेक्शनों के लिए शुल्क निर्धारित

यूईआरसी ने आदेश में 150 किलोवाट/176 केवीए तक के कनेक्शनों के लिए शुल्क निर्धारित किए हैं, 25 से 50 किलोवाट तक के कनेक्शन में सर्विस लाइन शुल्क घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 9,000 रुपये और गैर-घरेलू के लिए 22,500 रुपये तय किया गया है।

300 मीटर से ज्यादा दूरी पर अतिरिक्त शुल्क यदि नए कनेक्शन के लिए मौजूदा वितरण लाइन से 300 मीटर से अधिक लाइन विस्तार की जरूरत होगी तो अतिरिक्त दूरी का शुल्क अलग से लिया जाएगा। संबंधित अधिकारी को निर्धारित शुल्क जमा होने के 15 दिन के भीतर अतिरिक्त राशि की जानकारी देनी होगी।