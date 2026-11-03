नोएडा रिसॉर्ट संचालक नीरज गुप्ता का शव बरामद, मामले में हरिद्वार के 2 कारोबारी हुए नामजद

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। सुसाइड नोट छोड़कर गंगा में कूदे ग्रेटर नोएडा निवासी रिसॉर्ट संचालक का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। मामले में हरिद्वार निवासी दो कारोबारियों के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोतवाली लक्ष्मणझूला क्षेत्र के गंगा भोगपुर तल्ला में एटीएस ग्रीन पैराडिसो, ग्रेटर नोएडा निवासी नीरज गुप्ता (52) पनांबी रिसार्ट एंड स्पा संचालित करते थे। उनकी पत्नी विनीता गुप्ता ने एक सप्ताह पहले तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 2019 में उनके पति ने कनखल, हरिद्वार निवासी रवि बजाज और गगन बत्रा से रिसार्ट लीज पर लिया था। लीज अवधि समाप्त होने वाली थी।