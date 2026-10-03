ऋषिकेश में राफ्टिंग का रोमांच कहीं बन जाए जान का खतरा! हो रही नियमों की अनदेखी, सैलानी अनसेफ

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। देशभर में राफ्टिंग के लिए विख्यात ऋषिकेश में हर साल लाखों पर्यटक राफ्टिंग का रोमांच लेते हैं, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले पर्यटकों के हितों के साथ समझौता हो रहा है।

ऋषिकेश, मुनिकीरेती व लक्ष्मणझूला में संचालित होने वाली राफ्टिंग कंपनी व एजेंटों के हितों की रक्षा को लागू रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली-2024 के क्रियान्वयन को जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं हैं। राफ्टिंग कंपनी व एजेंटों की निगरानी व जवाबदेही न होने से पर्यटक अधिक शुल्क वसूलने समेत कई तरह के शोषण का शिकार हो रहे हैं।

262 राफ्टिंग कंपनी पंजीकृत ऋषिकेश, मुनिकीरेती व लक्ष्मणझूला आदि क्षेत्रों में कुल 262 राफ्टिंग कंपनी पंजीकृत हैं। इन दिनों वर्षाकाल के बाद राफ्टिंग सीजन शुरू होने से स्थानीय कारोबार में रौनक लौटने लगी है। रोजाना 1000 से 2500 पर्यटक राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं, जिससे पिछले तीन महीने से मंद पड़े राफ्टिंग कारोबार को गति मिलनी शुरू हो गई है।

मगर, राफ्टिंग एवं साहसिक खेल विभाग राफ्टिंग पर्यटकों के हितों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे हैं। ऋषिकेश आइएसबीटी, मुनिकीरेती, तपोवन, स्वर्गाश्रम व लक्ष्मणझूला आदि क्षेत्रों में राफ्टिंग से जुड़े अनाधिकृत एजेंटों की भरमार है, जो पर्यटकों से अधिक शुल्क वसूलते हैं। ये अनाधिकृत लोग राफ्टिंग ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों की राफ्टिंग तक पहुंचाते हैं।

कई कंपनी आनलाइन हो रही संचालित कई राफ्टिंग व ट्रैवल कंपनी सिर्फ आनलाइन रूप में संचालित हो रही हैं। इन कंपनी से पर्यटक आनलाइन संपर्क करते हैं, जिसके बाद कंपनी के एजेंट आइएसबीटी व रेलवे स्टेशन से पर्यटकों को राफ्टिंग प्वाइंट तक पिक एंड ड्राप सेवा मुहैया कराते हैं।