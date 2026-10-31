ऋषिकेश इमरजेंसी में महिला ने डॉक्टर से की बदसलूकी, पानी की बोतल फेंकने का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। राजकीय उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश की इमरजेंसी में एक महिला ने चिकित्सक के साथ अभद्रता करते हुए गाली-गलौज की और उन पर पानी की बोतल फेंक दी। घटना बीती 25 अक्टूबर की रात की है। अस्पताल के एक चिकित्सा कर्मी ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, तपोवन क्षेत्र में हंगामा कर रही महिला को 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया था। यहां इमरजेंसी में पहुंचते ही महिला चिकित्सक के साथ अभद्रता करने लगी। चिकित्सक ने जब इसका विरोध किया तो महिला गाली-गलौज करने लगी और पानी की बोतल फेंक दी।