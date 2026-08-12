UKSSSC: सींचपाल दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित, अभिलेख सन्निरीक्षा के बाद तैयार हुई श्रेष्ठता सूची

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने सिंचाई विभाग के अंतर्गत सींचपाल पद के लिए दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी कर दी है। आयोग ने यह कार्रवाई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में की है।

आयोग के सचिव एनके डुंगरियाल ने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट को लेकर पारित निर्णय के क्रम में यह प्रक्रिया पूरी की गई है।

एनके डुंगरियाल ने बताया कि सिंचाई विभाग में सींचपाल पद के लिए दिव्यांग श्रेणी की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची 15 जुलाई, 2026 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की अभिलेख सन्निरीक्षा 28 जुलाई को आयोग कार्यालय में की गई।