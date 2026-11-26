जागरण संवाददाता, देहरादून। कूटरचित दस्तावेजों से रेखा आर्या को चार कंपनियों में निदेशक पद से हटाने के मामले में मुख्य आरोपी गिरधारी लाल साहू और उसके भतीजे सतेंद्र राठौर की जमानत याचिका बुधवार को न्यायालय ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी वीडियो कान्फ्रेंस से जुड़ीं। इस दौरान करीब दो घंटे तक सुनवाई चली।

बुधवार को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अंजलि बेंजवाल की अदालत ने जमानत याचिका खारिज की। इस मामले में कैंट थाने में गिरधारी लाल साहू और सतेंद्र राठौर पर रेखा आर्या को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर चार कंपनियों के निदेशक पद से हटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों की जमानत के लिए न्यायालय में पत्र दिया गया था।

बुधवार को सुनवाई करते हुए अभियोजन ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की भी आशंका जताई। सुनवाई के दौरान सतेंद्र राठौर के अधिवक्ता ने कहा कि सतेंद्र राठौर की मामले में कोई भूमिका नहीं है। अभियोजन ने आपत्ति करते हुए कहा कि सतेंद्र राठौर का नाम बयानों के आधार पर शामिल किया गया है। इसके अलावा वह मुख्य आरोपित गिरधारी लाल के साथ सभी मामलों में शामिल है।