रश्मि ठकराल ने दून स्मैशर्स में 55 प्लस मिश्रित युगल खिताब जीतकर उम्र को दी मात

जागरण संवाददाता, देहरादून। उम्र बढ़ने के साथ जब अधिकांश लोग खेल मैदान से दूरी बनाने लगते हैं, वहीं मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) की रश्मि ठकराल ने रैकेट थामकर साबित किया कि जुनून और फिटनेस के आगे उम्र महज आंकड़ा है।

दून स्मैशर्स मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रश्मि ने 55 प्लस मिश्रित युगल वर्ग का खिताब जीतकर अपनी खेल क्षमता का फिर लोहा मनवाया।

रश्मि ठकराल और कमल डांग की जोड़ी ने फाइनल में बेहतरीन तालमेल, सटीक शाट और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए हबीब हुसैन और शर्ली भारद्वाज की जोड़ी को सीधे सेटों में 15-7, 15-12 से पराजित किया।

मुकाबले में रश्मि की कोर्ट कवरेज और अनुभव ने जोड़ी को निर्णायक बढ़त दिलाई। दोनों सेटों में विपक्षी जोड़ी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन रश्मि-डांग की जोड़ी ने दबाव के क्षणों में अंक बटोरकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

गांधी कालोनी मुजफ्फरनगर निवासी और प्रसिद्ध पैथोलाजिस्ट डा. राजेंद्र ठकराल की पत्नी रश्मि इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं। बैडमिंटन के प्रति उनका लगाव और नियमित खेल अभ्यास उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर भी प्रतिस्पर्धी बनाए हुए है।



मास्टर्स मुकाबलों में अनुभव बना हथियार