बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता ने उत्तराखंड की सियासत में मचाई हलचल, भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने की चर्चा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। देहरादून जिला पंचायत केे पूर्व अध्यक्ष एवं गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल के भाजपा से नाता तोड़ने की चर्चा है। वह शीघ्र कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं।

इंटरनेट मीडिया पर मंगलवार रात्रि इस संबंध में चर्चाएं जोर पकड़े रहीं। यद्यपि, इस संबंध में नौटियाल की ओर सेआधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उधर, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि नौटियाल की ओर से पार्टी छोड़ने की कोई सूचना अब तक नहीं दी गई है।