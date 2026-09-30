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बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता ने उत्तराखंड की सियासत में मचाई हलचल, भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने की चर्चा

By Ravindra Kumar Barthwal Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 30 Sep 2026 11:16 AM (IST)

बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल के भाजपा छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं।

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। देहरादून जिला पंचायत केे पूर्व अध्यक्ष एवं गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल के भाजपा से नाता तोड़ने की चर्चा है। वह शीघ्र कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं।

इंटरनेट मीडिया पर मंगलवार रात्रि इस संबंध में चर्चाएं जोर पकड़े रहीं। यद्यपि, इस संबंध में नौटियाल की ओर सेआधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उधर, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि नौटियाल की ओर से पार्टी छोड़ने की कोई सूचना अब तक नहीं दी गई है।

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कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल

रामशरण नौटियाल वर्ष 2022 में भाजपा के टिकट पर चकराता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह पराजित हो गए थे।

बताया जा रहा है कि नौटियाल भाजपा में स्वयं को असहज महसूस कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में शामिल होने की स्थिति में वह विकासनगर अथवा सहसपुर में से किसी एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं।

हालांकि, भाजपा छोड़ने के संबंध में रामशरण नौटियाल की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस संबंध में काफी प्रयासों के बाद भी उनसे मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं हो पाया।