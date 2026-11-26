जागरण संवाददाता, देहरादून। वर्ष 1994 के रामपुर तिराहा कांड की बर्बरता और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष की कहानी अब बड़े पर्दे पर सामने आएगी। होटल उद्यमी व चीनी फिल्म अभिनेता देव रतूड़ी ने कहा कि फिल्म द उत्तराखंड स्टोरी के माध्यम से रामपुर तिराहा कांड की सच्ची घटना को दर्शाया जाएगा। फिल्म में घटना के प्रत्येक पहलू और उत्तराखंड आंदोलन में अहम योगदान देने वाले लोगों के संघर्ष को शामिल किया जाएगा। प्रोडेक्शन हाउस की यह पहली फिल्म होगी।

बुधवार को रिंग रोड स्थित इंद्रप्रस्थ कालोनी की गली नंबर-9 में केमसोर स्टूडियोज एवं फिल्म प्रोडक्शन हाउस का शुभारंभ किया गया। अभिनेता देव रतूड़ी ने कहा कि फिल्म निर्माण के जरिये उत्तराखंड के लोग अपने महापुरुषों के संघर्ष और इतिहास से परिचित हो सकेंगे। प्रोडक्शन हाउस में जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊंनी और हिंदी भाषा में फिल्में बनाई जाएंगी। फिल्मों में प्रदेश की लोक संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन को विशेष स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की फिल्में बालीवुड को टक्कर देंगी।