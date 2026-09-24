उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम: राम माधव, मेनन और बांसुरी की तिकड़ी संभालेगी कमान

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से एक वर्ष पूर्व भाजपा ने प्रदेश प्रभारी और उनकी टीम बदलकर बड़ा चुनावी संदेश दिया है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव को प्रदेश प्रभारी, अरविंद मेनन और सांसद बांसुरी स्वराज को सहप्रभारी बनाकर भाजपा ने सिर्फ चेहरों में बदलाव नहीं किया है, तीनों नेताओं की पृष्ठभूमि देखें तो इसमें राजनीतिक रणनीति, संगठन प्रबंधन और नई पीढ़ी से संवाद के अलग-अलग अनुभव को एक साथ रखा गया है।

राम माधव की एंट्री से बदलेगा वर्क कल्चर नई टीम में सबसे बड़ा बदलाव राम माधव की एंट्री है। माधव 2014 से 2020 तक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और इस दौरान जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों के राजनीतिक मामलों में भूमिका निभाई। 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी उन्हें पार्टी ने प्रभारी बनाया था। उनकी कार्य विशेषज्ञता में संगठन विस्तार, राजनीतिक संवाद और चुनावी रणनीति जैसे पहलू प्रमुख रहे हैं।

उत्तराखंड में उनकी नियुक्ति के बाद भाजपा के चुनावी कामकाज में फील्ड फीडबैक और विधानसभावार समीक्षा पर जोर बढ़ने की संभावना है। यानी केवल प्रदेश संगठन की रिपोर्ट के बजाय बूथ, मंडल और विधानसभा स्तर से मिलने वाली सूचनाओं को रणनीति में अधिक महत्व दिया जा सकता है। किस क्षेत्र में कौन सा मुद्दा असर डाल रहा है, कहां संगठन मजबूत या कमजोर है और किन सीटों पर स्थानीय समीकरण बदल रहे हैं, इसका नियमित फीडबैक नई टीम की कार्यशैली का हिस्सा बन सकता है।

उत्तराखंड में उनके अनुभव की परीक्षा सबसे ज्यादा बूथ स्तर पर होगी। किस विधानसभा में संगठन कितना सक्रिय है, किन मंडलों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता कम है, कहां स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता का सवाल है और किन सीटों पर छोटे अंतर से परिणाम बदले हैं, इन सूचनाओं को चुनावी तैयारी से जोड़ना उनकी भूमिका का अहम हिस्सा होगा।