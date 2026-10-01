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छात्रसंघ चुनाव में धांधली का आरोप, एनएसयूआइ-कांग्रेस का सीएम आवास कूच, पुलिस से नोकझोंक के बाद गिरफ्तारी

By sukant mamgain Edited By: Rahul Chauhan
Published: Thu, 01 Oct 2026 10:15 PM (IST)

एनएसयूआइ-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव में धांधली और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच ...और पढ़ें

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HighLights

  1. एनएसयूआइ-कांग्रेस ने छात्रसंघ चुनाव में धांधली का आरोप लगाया।

  2. कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, पुलिस ने रोका।

  3. हाथीबड़कला में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जांच की मांग।

जागरण संवाददाता, देहरादून। छात्रसंघ चुनाव में कथित धांधली और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा एनएसयूआइ-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विनीत प्रसाद बंटू के नेतृत्व में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े।

हाथीबड़कला में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के पास ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। काफी देर हंगामे के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 29 सितंबर को हुए छात्रसंघ चुनाव में कई जगह अनियमितताएं हुईं। उन्होंने वोट चोरी और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

यह भी आरोप लगाया कि छात्रसंघ चुनाव के दौरान कांग्रेस समर्थित छात्र संगठनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को डराने-धमकाने के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस-प्रशासन पर भी कथित तौर पर दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

कहा कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों की राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर सामने आए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की भूमिका की भी जांच की मांग की।

कहा कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, अतुल सक्सेना सहित कई एनएसयूआइ-कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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