छात्रसंघ चुनाव में धांधली का आरोप, एनएसयूआइ-कांग्रेस का सीएम आवास कूच, पुलिस से नोकझोंक के बाद गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। छात्रसंघ चुनाव में कथित धांधली और पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा एनएसयूआइ-कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विनीत प्रसाद बंटू के नेतृत्व में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े।

हाथीबड़कला में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के पास ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। काफी देर हंगामे के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।