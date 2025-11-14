एनडीए को मिली प्रचंड जीत पर धामी बोले- बिहार की जनता ने विपक्ष के युवराज पप्पू व गप्पू की जोड़ी को किया बाहर

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड एवं ऐतिहासिक जीत की खुशी में यहां बलवीर रोड स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया गया। इस दौरान अबीर-गुलाल बिखरा तो आतिशबाजी भी खूब हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव का नतीजा बताता है कि बिहार की जनता ने विपक्ष के दो युवराज पप्पू और गप्पू की जोड़ी को पूरी तरह बाहर कर दिया है। साथ ही झूठ, भ्रम और नकारात्मक राजनीति को भी सिरे से नकारा है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने परिवारवाद और जंगलराज को दरकिनार कर सुशासन को फिर से तरजीह दी है। बिहार की जीत हमारे कार्यकर्ताओं की समर्पित मेहनत और जनता के अपार समर्थन का सम्मान है।

उन्होंने सभी विजयी प्रत्याशियों के साथ ही कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकारें राज्यों को विकास की पटरी पर दौड़ा रही हैं, तभी लगातार जनता का विश्वास हमें मिल रहा है।

बिहार की जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विकास आधारित राजनीति ही उसकी पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में उत्तराखंड समेत अन्य सभी प्रदेशों में जहां भी चुनाव होने हैं, वहां की जनता भी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है।



भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की भांति बिहार की जनता ने भी फिर से साबित किया है कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकारों में जनहित के सर्वाेच्च कार्य होते हैं।

बिहार की जनता ने तुष्टीकरण, जातिवादी, विकास विरोधी, वंशवादी राजनीति को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम जीत से ऊर्जा लेकर हम सभी को राज्य में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूर्ण क्षमता से जुटना है।

डबल इंजन सरकार के ऐतिहासिक कार्यों से प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, उसके चलते कमल खिलना तय है। हमें जनता के बीच जाकर उसका आशीर्वाद लेना है, ताकि जीत का आंकड़ा नए रिकार्ड छू सके।



इससे पहले प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। साथ ही एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बिहार में मिली जीत के लिए शुभकामनाएं दीं।