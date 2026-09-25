राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का ऐलान, 26 सितंबर से पहले होगा पेंशन का भुगतान
उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए सितंबर माह की पेंशन का भुगतान 26 सितंबर से पहले करने का निर्णय लिया है।
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राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पेंशनरों को सितंबर माह की पेंशन का भुगतान 26 सितंबर से पहले करने की तैयारी कर ली है।
राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के सितंबर माह के वेतन-पेंशन का भुगतान 26 सितंबर, शनिवार तक करने के निर्देश दिए हैं। इससे बैंक हड़ताल के दौरान भुगतान प्रभावित होने की आशंका से पेंशनरों को राहत मिलेगी।
28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल प्रस्तावित
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल प्रस्तावित है। इस अवधि में बैंकिंग लेन-देन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सितंबर का वेतन और पेंशन अग्रिम रूप से जारी करने का निर्णय लिया है।
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प्रमुख सचिव वित्त रमेश कुमार सुधांशु ने 25 सितंबर को सभी जिलाधिकारियों और कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशक को निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के समस्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को सितंबर 2026 के वेतन-पेंशन का भुगतान 26 सितंबर तक कर दिया जाए।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी या पेंशनभोगी के पूरे माह के वेतन-पेंशन का निर्धारण करने के बाद यदि किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है तो उसका समायोजन अक्टूबर 2026 के वेतन-पेंशन से किया जाएगा। साथ ही संबंधित लेखांकन प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।