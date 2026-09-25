राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का ऐलान, 26 सितंबर से पहले होगा पेंशन का भुगतान

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पेंशनरों को सितंबर माह की पेंशन का भुगतान 26 सितंबर से पहले करने की तैयारी कर ली है।

राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के सितंबर माह के वेतन-पेंशन का भुगतान 26 सितंबर, शनिवार तक करने के निर्देश दिए हैं। इससे बैंक हड़ताल के दौरान भुगतान प्रभावित होने की आशंका से पेंशनरों को राहत मिलेगी।

28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल प्रस्तावित

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल प्रस्तावित है। इस अवधि में बैंकिंग लेन-देन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सितंबर का वेतन और पेंशन अग्रिम रूप से जारी करने का निर्णय लिया है।