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मसूरी गोलीकांड: मौसम खराब होने के कारण सीएम धामी नहीं पहुंचे मसूरी, खटीमा से वर्चुअली किया संबोधित

By Surat Singh RawatEdited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:17 PM (IST)

मसूरी गोलीकांड की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम के कारण मसूरी नहीं पहुंच पाए। उन्होंने खटीमा से वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया।

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जागरण संवाददाता, मसूरी। मसूरी गोलीकांड की वर्षगांठ पर मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से वर्चुअली संबोधित किया। मौसम खराब होने के कारण वह मसूरी नहीं पहुंच पाए।

मंत्री गणेश जोशी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल, अनुज गुप्ता, ओपी उनियाल, पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा नेता रविंद्र जुगरान, दिनेश अग्रवाल, यूकेडी के अध्यक्ष सुरेंद्र दत्त कुकरेती, सोनिया आनंद रावत आदि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे।

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