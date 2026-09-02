मसूरी गोलीकांड: मौसम खराब होने के कारण सीएम धामी नहीं पहुंचे मसूरी, खटीमा से वर्चुअली किया संबोधित
मसूरी गोलीकांड की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम के कारण मसूरी नहीं पहुंच पाए। उन्होंने खटीमा से वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, मसूरी। मसूरी गोलीकांड की वर्षगांठ पर मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से वर्चुअली संबोधित किया। मौसम खराब होने के कारण वह मसूरी नहीं पहुंच पाए।
मंत्री गणेश जोशी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल, अनुज गुप्ता, ओपी उनियाल, पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा नेता रविंद्र जुगरान, दिनेश अग्रवाल, यूकेडी के अध्यक्ष सुरेंद्र दत्त कुकरेती, सोनिया आनंद रावत आदि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।