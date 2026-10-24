विधानसभा सत्र से पहले गरमाने लगी उत्तराखंड की सियासत, गैरसैंण सत्र बहिष्कार पर मुन्ना चौहान का कांग्रेस पर तीखा हमला

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के आलोक में विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक से कांग्रेस के बहिष्कार को लेकर जोरदार पलटवार किया है।

उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा देने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह अब किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस गैरसैंण के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय अपने राजनीतिक वजूद की चिंता करें।

चौहान ने कहा कि भाजपा ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देने के साथ वहां के विकास के लिए बजट का प्रविधान किया और बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के कदम उठाए। इसके विपरीत कांग्रेस सत्र के दौरान चर्चा में भाग लेने के बजाय हंगामा और वाकआउट करती रही है। उन्होंने कहा कि 27 और 28 अक्टूबर को हाेने वाले विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर सुझाव देने के बजाय अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है।