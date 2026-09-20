Uttarakhand Weather: कमजोर पड़ा मानसून, दिन में तपिश और रात में पहाड़ों पर ठंडक का अहसास

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। ज्यादातर क्षेत्रों में दिनभर तेज धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि, अब न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी है।

पहाड़ों में रात को पारे में भारी गिरावट देखी जा रही है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकार्ड किया जा रहा है। दिन में तेज धूप के बीच तपिश बेहाल कर रही है, वहीं सुबह-शाम मौसम में हल्की ठंडक महसूस की जाने लगी है।