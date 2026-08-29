Kal Ka Mausam: बिहार में भारी बारिश का दौर जारी, 30 अगस्त को बेगूसराय समेत 7 जिलों में अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल-ओडिशा तटों पर बने कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण के कारण बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव आया है।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा 29 अगस्त 2026 को जारी बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के गया (मोहरा व अत्री में 138.4 मिमी) और सीवान (रघुनाथपुर में 118.2 मिमी) जिलों में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की गई है।