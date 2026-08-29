Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

Kal Ka Mausam: बिहार में भारी बारिश का दौर जारी, 30 अगस्त को बेगूसराय समेत 7 जिलों में अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:16 PM (IST)

Bihar Weather Update: पिछले 24 घंटों में बिहार के गया और सीवान जिलों में अति भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव आया है।

बिहार कल का मौसम। (AI Generated Image)

बिहार कल का मौसम। (AI Generated Image)

HighLights

  1. गया और सीवान में अति भारी बारिश दर्ज।

  2. आज और कल कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।

  3. वज्रपात और जलजमाव से बचाव की सलाह।

डिजिटल डेस्क, पटना। उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल-ओडिशा तटों पर बने कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण के कारण बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव आया है।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा 29 अगस्त 2026 को जारी बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य के गया (मोहरा व अत्री में 138.4 मिमी) और सीवान (रघुनाथपुर में 118.2 मिमी) जिलों में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की गई है।

इसके अलावा औरंगाबाद, अररिया, नालंदा, पटना और किशनगंज जिलों में भी कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। किशनगंज में 41 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं दर्ज की गईं।

तापमान का हाल

अधिकतम तापमान: राज्य में सबसे ज्यादा तापमान दरभंगा में 36.7°C दर्ज किया गया। राज्य का औसत अधिकतम तापमान 33.8°C से 36.7°C के बीच बना हुआ है।

न्यूनतम तापमान: सबसे कम न्यूनतम तापमान गयाजी में 24.0°C दर्ज किया गया।

कैसा रहेगा कल का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त आज बांका, भागलपुर, गया, कटिहार और नवादा जिलों में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व बिहार में 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है।

वहीं, 30 अगस्त कल औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और रोहतास जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट है।

मौसम विभाग की सलाह

वज्रपात से बचाव: खराब मौसम के दौरान खुले में न रहें। कंक्रीट के पक्के मकानों में शरण लें। ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें।

जलजमाव व जलस्तर: भारी बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और शहरी निचले इलाकों में जलजमाव हो सकता है। अचानक बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है।

यह भी पढ़ें- Bihar Weather Update: बिहार में उमस के बीच 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ गिरेंगी बिजलियां