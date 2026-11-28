संवाद सूत्र, रायवाला। शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने एक भाजपा कार्यकर्त्ता के साथ उनकी स्कूटी पर सवार होकर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान वह कई लोगों से भी मिले और उनका हालचाल जाना।

इस बीच जब वह रायवाला बाजार की ओर निकले तभी रेलवे फाटक बंद हो गया। करीब 10 मिनट तक वह फाटक पर अटके रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनको रेलवे फाटक के चलते रोजाना हो रही परेशानी बताई। जिस पर विधायक ने जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों व रेलवे के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिया।