स्कूटी से भ्रमण पर निकले विधायक रेलवे फाटक पर अटके, लोग बोले- 'हम भी ऐसे ही फंसते हैं'
विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने स्कूटी पर रायवाला क्षेत्र का दौरा किया और रेलवे फाटक पर अटक गए।
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संवाद सूत्र, रायवाला। शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने एक भाजपा कार्यकर्त्ता के साथ उनकी स्कूटी पर सवार होकर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान वह कई लोगों से भी मिले और उनका हालचाल जाना।
इस बीच जब वह रायवाला बाजार की ओर निकले तभी रेलवे फाटक बंद हो गया। करीब 10 मिनट तक वह फाटक पर अटके रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनको रेलवे फाटक के चलते रोजाना हो रही परेशानी बताई। जिस पर विधायक ने जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों व रेलवे के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिया।
वहीं, विधायक ने राव विहार कालोनी में संतोष शाह, बनखंडी में साबू और सुनील नौटियाल के घर जाकर उनके स्वजन के निधन पर शोक जताया। इस दौरान ग्राम प्रधान राजेश जुगलान, सागर गिरि, अजय कुमार सिंह, अजय साहू, गणेश रावत आदि रहे।