'केबीसी' के मंच पर पहाड़ी संस्कृति की छाप छोड़ गए देहरादून के लोकेंद्र, Big B को दिया खास तोहफा

जागरण संवाददाता, देहरादून। कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) के मंच पर पहुंचकर देहरादून के लोकेंद्र सोनी ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक पेश की। पारंपरिक पहाड़ी वेशभूषा में पहुंचे लोकेंद्र ने अमिताभ बच्चन को पहाड़ी टोपी भेंट की।

भले ही वह हाट सीट तक नहीं पहुंच सके, लेकिन इसके लिए हुए मुकाबले में अंतिम दो प्रतिभागियों में जगह बनाना उनके लिए खास उपलब्धि रही। कार्यक्रम का प्रसारण 12 अक्टूबर को रात नौ बजे हुआ।

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हॉट सीट के मुकाबले में अंतिम दो तक पहुंचे

टीएचडीसी कालोनी देहराखास निवासी लोकेंद्र ने बताया कि केबीसी तक पहुंचने के लिए उन्हें टेलीफोन, कंप्यूटर आधारित और लखनऊ में आयोजित चयन प्रक्रिया के तीन चरण पार करने पड़े। इसके बाद वह शीर्ष 10 प्रतिभागियों में शामिल हुए और हॉट सीट के मुकाबले में अंतिम दो तक पहुंचे।