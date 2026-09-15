केबीसी के हॉटशीट पर पहुंचे गाजीपुर के मनोज यादव, 50 लाख रुपये जीतकर बढ़ाया जिले का मान

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में ताड़ीघाट के मनोज कुमार यादव ने 50 लाख रुपये जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। मनोज की उपलब्धि से ताड़ीघाट गांव में खुशी का माहौल है। मनोज कुमार यादव सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट हैं।

केबीसी की तैयारी में उनकी पत्नी रीमा सिंह यादव और बच्चों रिशु व खनक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मनोज कई वर्षों से केबीसी में पहुंचने के प्रयास में जुटे थे। हाट सीट पर पहुंचने के बाद उन्होंने संयम और सूझबूझ के साथ सवालों का सामना किया और 50 लाख रुपये जीते। मनोज ने भारतीय वायुसेना में सेवाएं दीं।