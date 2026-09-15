'चूहे की बीट कौन खाएगा...' राशन की दुकान से मिला घटिया चावल लेकर गाजीपुर DM दफ्तर पहुंचा शख्स

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सैदपुर ब्लॉक के मठ उचौरी गांव में कोटे से मिले घटिया राशन का मामला सोमवार को डीएम अनुपम शुक्ला के जनता दरबार पहुंच गया। शिकायतकर्ता पन्नालाल विश्वकर्मा ने कोटे से मिला खराब चावल डीएम को दिखाया।

सवाल किया कि राशन में चूहे की लीद (बीट), प्लास्टिक और कचरा मिला हो तो इसे कौन खाएगा? उन्होंने कम खाद्यान्न बांटने और घटिया देने की शिकायत के बावजूद पूर्ति विभाग के अधिकारियों के स्तर से कोटेदार गुलाब राम के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।

पन्नालाल के अनुसार अप्रैल में कोटेदार की ओर से वितरित चावल में मिट्टी, कंकड़-पत्थर, प्लास्टिक के टुकड़े, रस्सी और चूहे की लीद मिली थी। खाद्य एवं रसद विभाग, एसडीएम, डीएम और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। आरोप है कि जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई।

करीब 20 ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर कर रिपोर्ट तैयार कर दी गई। पूर्ति निरीक्षक श्याममोहन सिंह ने चावल का नमूना लेकर जांच और लैब परीक्षण की बात कही थी, लेकिन कोटेदार का महज 500 रुपये का चालान किया। आरोप लगाया कि रिपोर्ट में 50 लोगों से संपर्क करने का दावा किया गया। यदि अधिकारी वास्तव में गांव में जांच करने पहुंचे थे तो संबंधित अवधि की मोबाइल लोकेशन और काल डिटेल से इसकी पुष्टि की जा सकती है।