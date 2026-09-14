गंगा में डूब रही महिला की 10 किमी दूर तक पहुंची आवाज, गाजीपुर में तीन युवकों ने नाव से पहुंचकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, सैदपुर (गाजीपुर)। गंगा की तेज धारा में डूब रही महिला की मदद के लिए लगाई गई गुहार करीब 10 किलोमीटर दूर जौहरगंज गंगा घाट तक पहुंच गई। घाट पर मौजूद तीन युवकों ने आवाज सुनते ही बिना देर किए नाव लेकर अंधेरे में गंगा की धारा का रुख किया।

काफी मशक्कत के बाद उन्होंने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस महिला को कोतवाली ले आई, जहां आवश्यक जानकारी लेने के बाद उन्हें स्वजनों को सौंप दिया गया। कौड़ा गांव निवासी सोनी सिंह (36) को दो बच्चे हैं। स्वजन के अनुसार सोनी सिंह पारिवारिक विवाद को लेकर परेशान थीं। रविवार को वह गंगा-गोमती संगम स्थित मार्कंडेय महादेव धाम पहुंचीं। अंधेरा होने के बाद उन्होंने बाढ़ के कारण काफी चौड़ी हो चुकी गंगा की मुख्य धारा में छलांग लगा दी।

तैरना आने के कारण वह काफी देर तक खुद को बचाने का प्रयास करती रहीं। काफी दूर तक बहने के बाद जब उन्हें डूबने का अहसास हुआ तो उन्होंने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। संयोग से उनकी आवाज करीब 10 किलोमीटर दूर जौहरगंज गंगा घाट तक पहुंच गई।

घाट पर मौजूद पवन निषाद, सोनू निषाद और कुंदन निषाद ने आवाज सुनते ही नाव लेकर गंगा की ओर रुख किया। अंधेरे और तेज धारा के बीच काफी प्रयास के बाद तीनों युवकों ने महिला को पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया।