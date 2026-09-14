'नालों की सफाई नहीं, कब्जे हैं वजह'... बरेली में जलभराव पर डीएम का बड़ा एक्शन, स्कूल निर्माण भी रोका

जागरण संवाददाता, बरेली। किला नदी का पानी उफनाकर मिनी बाइपास किनारे की कई कालोनियों में घुस गया। इसकी वजह तलाशने के लिए रविवार को डीएम अविनाश सिंह खुद मौके पर निरीक्षण को पहुंचे। उन्होंने पाया कि जलभराव के पीछे सिर्फ नालों की सफाई जिम्मेदार नहीं है। जलभराव की वजह नदी की जमीन और प्राकृतिक जल निकासी क्षेत्रों पर हुए निर्माण भी हैं।

उन्होंने तत्काल नदी की भूमि का सीमांकन करने और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बने एक भवन को सील किया और अन्य को चेतावनी दी। बीते दिनों हुई रिकार्ड वर्षा में मिनी बाइपास के पास किला नदी के किनारों के मुहल्लों में जबरदस्त जलभराव हो गया। लाजपत नगर, केसर वाटिका, त्रिवेणी एनक्लेव और बालाजी विहार में कई घरों के अंदर पानी घुस गया। चार दिन से लोगों का जीवन प्रभावित है। रविवार को डीएम अविनाश सिंह ने इन मुहल्लों की स्थिति को देखा। उन्होंने अधिकारियों को नदी की भूमि का तत्काल सीमांकन कराने को कहा। सीमांकन के बाद अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। डीएम ने साफ किया कि प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों पर कब्जा कर विकसित की गई कालोनियों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

पानी का रास्ता रोककर किए गए निर्माण का खामियाजा अब आसपास रहने वाले लोगों को जलभराव के रूप में भुगतना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान बालाजी विहार में दो मकान निर्माणाधीन मिले। उनके पास स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं होने पर डीएम ने दोनों निर्माणों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए। यूएस मेमोरियल स्कूल में चल रहे निर्माण को भी तत्काल रोकने को कहा। बीडीए अफसरों को निर्माण की वैधता और स्वीकृतियों की जांच करने को कहा। उन्होंने बिना स्वीकृति के निर्माण करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्राकृतिक जल निकासी बंद करने वाले कालोनाइजरों और निर्माणकर्ताओं पर शिकंजा कसने को कहा।