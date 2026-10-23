लेखक गांव में 25 अक्टूबर से हिंदी की वैश्विक प्रतिष्ठा पर अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, जुटेंगे 40 देशों के हिंदीभाषी विद्यार्थी

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। हिंदी की वैश्विक प्रतिष्ठा और भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने की कड़ी में थानो स्थित लेखक गांव में 25 अक्टूबर से ‘भारतीय भाषाएं एवं संयुक्त राष्ट्र में हिंदी’ थीम पर छह दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महोत्सव प्रारंभ होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने पत्रकारों से यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि साहित्य का कार्य मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखना, उन्हें जागृत करना और उनका संरक्षण करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा और वैश्विक चेतना को आगे बढ़ाने की दिशा में लेखक गांव कदम बढ़ा रहा है और यह महोत्सव इसी कड़ी का हिस्सा है।

डॉ. निशंक ने शुक्रवार को रिस्पना पुल के निकट होटल जेएसआर कांटिनेंटल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लेखक गांव साहित्य, संस्कृति, कला और प्रकृति के माध्यम से दुनिया के सृजनशील लोगों को एक मंच पर लाने का अभियान है।

इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वे भवन्तु सुखिन: की भावना को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि लेखक गांव से करीब 70 देशों के लोग जुड़े हैं और यह मंच विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है।