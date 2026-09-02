ऋषिकेश में लक्ष्मणझूला-नीलकंठ रूट पर आया भारी मलबा, जेसीबी मशीन दबी... ऑपरेटर ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज वर्षा के बाद लक्ष्मणझूला-नीलकंठ मोटर मार्ग पर फूलचट्टी पटना वॉटरफॉल के समीप मलबा आ गया।

सड़क पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग दुगड्डा उपखंड कार्यालय लक्ष्मणझूला को दी। सूचना मिलते ही लोनिवि की टीम ने जेसीबी की मदद से मलबा को हटाने का प्रयास किया। कड़ी मशकत से करीब साढ़े नौ घंटे बाद यातायात सुचारू हुआ।

लक्ष्मणझूला डीएम कैंप कार्यालय से करीब 14 किमी दूर फूलचट्टी पटना वॉटरफॉल के समीप सुरंगीभेल में बुधवार सुबह करीब 5 बजे सड़क पर मलबा आ गया। मलबा आने से पर्वतीय क्षेत्र कांड़ी, यमकेश्वर, सिलोगी मोटर मार्ग के वाहन और नीलकंठ धाम आने जाने वाले वाहनों के पहिए थम गए। सड़क पर मलबा हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने लोनिवि दुगड्डा उपखंड कार्यालय लक्ष्मणझूला को इसकी सूचना दी।

मलबे में जेसीबी मशीन दब गई सूचना मिलते ही लोनिवि की टीम ने सड़क पर गिरे मलबे को जैसे ही हटाने का प्रयास किया वैसे ही अचानक पहाड़ी से ओर मलबा आ गया। इस मलबे में जेसीबी मशीन दब गई। जेसीबी मशीन पर मलबा गिरने से पहले जेसीबी ऑपरेटर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मलबे से जेसीबी मशीन का भी ब्रेक डाउन हो गया।

उसके बाद लोनिवि के अधिकािरयों ने दूसरी जेसीबी मशीन की मदद से मलबे में फंसी पहली जेसीबी को बाहर निकाला, फिर उसके बाद जेसीबी मशीन सड़क पर गिरे मलबे की सफाई करने में जुट गई। इस दौरान नीलकंठ धाम जाने वाले वाहनों को थाना लक्ष्मणझूला पुलिस की टीम ने गरूड़चट्टी पर ही रोक दिया। साथ ही ऋषिकेश आने वाले वाहनों को पटना वॉटरफॉल से करीब एक किमी पहले रोक दिया गया।

करीब साढ़े नौ घंटे यात्री हुए परेशान

फूलचट्टी पटना वॉटरफॉल के समीप सड़क पर मलबा आने से यात्री परेशान हो गए। करीब साढ़े नौ घंटे तक यात्री सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। सड़क खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं पर्वतीय रुटों से अपने रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी करने ऋषिकेश बाजार आ रहे ग्रामीणों को भी परेशानी हुई।