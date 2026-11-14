सरकार की इस योजना से महिलाएं लिख रहीं सफलता की नई कहानी, एक लाख से ज्यादा सालाना कमाई

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्थानीय संसाधनों पर आधारित उत्पाद तैयार कर तरक्की की नई इबारत लिख रही हैं।

लखपति दीदी योजना के अंतर्गत समूहों से जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास, आजीविका संवर्द्धन के साथ ही उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।

उत्पादों की बिक्री के लिए स्टाल की सुविधा दे रही सरकार

राज्य और राज्य से बाहर होने वाले मेलों के अलावा विभिन्न अवसरों पर महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए स्टाल की सुविधा सरकार दे रही है।