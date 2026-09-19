किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: डूबने वाली जमीन का जमीन पर होगा हिसाब, की जाएगी डिजिटल मैपिंग

राज्य ब्यूरो, देहरादून। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की प्रस्तावित झील में कितनी जमीन डूबेगी, कौन सा खसरा प्रभावित होगा व डूब क्षेत्र में कितनी संपत्तियां व संरचनाएं आएंगी, इसका अब जमीन पर पूरा हिसाब तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है।

किशाऊ कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डूब क्षेत्र की निजी, राजस्व और वन भूमि का धरातल पर विस्तृत भौतिक सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौके पर वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने के साथ खसरा आधारित नक्शों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके बाद डूब क्षेत्र का विस्तृत डिजिटल नक्शा तैयार होगा।

उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी एके सिंह ने बताया कि सर्वे में केवल जमीन की पैमाइश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डूब क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तियों और संरचनाओं को भी चिह्नित किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि परियोजना की प्रस्तावित झील की जद में कौन सा खसरा, कितनी भूमि और कौन-कौन सी संपत्तियां आ रही हैं। जमीन की वास्तविक स्थिति को डिजिटल रिकार्ड में दर्ज करने से आगे की प्रक्रिया के लिए भी विस्तृत आधार तैयार होगा।