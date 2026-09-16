क्या है किशाऊ बांध परियोजना? सीएम धामी के जन्मदिन पर मिली सौगात... छह राज्यों को आठ दशक से था इतंजार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। किशाऊ बांध परियोजना पर आठ दशक का इंतजार खत्म होने से मंगलवार छह राज्यों को बड़ी राहत मिली। वहीं उत्तराखंड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर रोशनी की ऐसी सौगात मिली है, जिससे राज्य को बिजली संकट से निजात तो मिलेगी ही, साथ में उद्योगों एवं कृषि क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकेंगी।

उत्तराखंड के लिए किशाऊ परियोज अत्यंत महत्वपूर्ण इस मायने में भी कि बांध टोंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर बनेगा। दोनों राज्य परियोजना में भागीदार छह राज्यों में शामिल हैं। राज्य को परियोजना के बिजली घटक से लाभ मिलेगा।

जल प्रबंधन होगा मजबूत इसके अलावा यमुना बेसिन में जल प्रबंधन मजबूत होने से सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को भी व्यापक क्षेत्रीय लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा राहत वाला पहलू यह है कि जल घटक की लागत में राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा।