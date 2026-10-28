हाथों में मेहंदी और सोलह शृंगार के साथ होगा चंद्रमा का इंतजार, नोट करें पूजा का मुहूर्त और चांद निकलने का टाइम

जागरण संवाददाता, देहरादून। हाथों में मेहंदी, सोलह शृंगार की तैयारी और शाम को चांद निकलने का इंतजार। सुहागिनों के पर्व करवा चौथ पर आज शहर में कुछ ऐसा ही माहौल रहेगा।

पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के साथ महिलाएं दिनभर निर्जल व्रत रखेंगी। शाम को करवा माता की पूजा और कथा के बाद निगाहें चंद्रमा पर टिकेंगी। दून में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:33 बजे से 6:51 बजे तक रहेगा। वहीं, चंद्रोदय रात 8:08 बजे होने का अनुमान है।



करवा चौथ की तैयारियों ने बाजारों में भी त्योहार की रौनक बढ़ा दी है। पलटन बाजार, झंडा बाजार, धामावाला सहित प्रमुख बाजारों में पूजन सामग्री, चूड़ियों, साड़ियों और सौंदर्य प्रसाधनों की सभी दुकानों पर महिलाओं की आवाजाही बनी रही। करवा, पूजा की थाली, छलनी व दीपक के साथ सरगी के लिए मिठाई, फेनी, मठरी, फल और सूखे मेवे भी खरीदारी की सूची में शामिल हैं। त्योहार के लिए खास परिधान चुनने से लेकर शृंगार से जुड़ा सामान जुटाने तक महिलाएं तैयारियों में व्यस्त रहीं।

मेहंदी के डिजाइनों से सजे हाथ करवा चौथ पर मेहंदी लगवाना महिलाओं की तैयारियों का अहम हिस्सा है। पारंपरिक डिजाइनों के साथ बारीक और आधुनिक कलाकृतियों वाली मेहंदी की मांग रहती है। बाजारों में मेहंदी कलाकारों के पास पहुंचने वाली महिलाओं के साथ ब्यूटी पार्लरों में भी सजने-संवरने की तैयारियां चरम पर रहीं। कई महिलाएं त्योहार के दिन इंतजार से बचने के लिए पहले ही समय तय लिया। चूड़ी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर भी खरीदारी का उत्साह नजर आया।