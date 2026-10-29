जौनसार बावर में पहले नहीं मनाया जाता था करवाचौथ, अब सुहागनें रखने लगीं पिया के नाम का व्रत

राहुल चौहान, जागरण चकराता। जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में बदलाव की बयार चल रही है। पहले यहां पर महिलाएं करवाचौथ पर्व नहीं मनाती थी, लेकिन पिछले कुछ साल से जौनसार बावर में करवाचौथ के प्रति क्रेज तेजी से बढ़ा है।

नयी पीढ़ी की अधिकांश सुहागिनें करवाचौथ पर्व मना रही हैं और अपने पिया के नाम की मेहंदी लगाकर व्रत रख रही हैं, हालांकि बुजुर्ग पीढ़ी को इस पर्व में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह आज भी अपनी संस्कृति के रीति रिवाजों से चिपकी हुई हैं।

समय के साथ बदलती जीवनशैली, शिक्षा, रोजगार और दूसरे क्षेत्रों के लोगों से बढ़ते संपर्क का असर अब जौनसार-बावर की संस्कृति पर भी दिख रहा है। क्षेत्र में दूसरे इलाकों के पर्व-त्योहार धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। करवाचौथ इसका एक उदाहरण है।

यह पर्व पारंपरिक रूप से जौनसार-बावर की संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहा, लेकिन अब युवा दंपती इसे मनाने लगे हैं। करवाचौथ के प्रति क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि युवा सुहागिनें पर्व को अपने पारंपरिक वेशभूषा में ही सज संवर कर मना रही हैं।