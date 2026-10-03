AI से बदलेगी भारत की युद्ध तकनीक, देहरादून में डेवलप हो रहा एडवांस सिस्टम

सुमन सेमवाल, देहरादून। युद्ध तकनीक तेजी से बदल रही है। अब टैंक के आगे बढ़ने से पहले छोटे मानवरहित ड्रोन आसमान से इलाके की निगरानी करेंगे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संदिग्ध वस्तुओं व संभावित लक्ष्यों की पहचान में मदद करेगी।

इंडिया आप्टेल लिमिटेड के समूह की अनुसंधान परियोजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मानवयुक्त-अमानवयुक्त टीमिंग (तालमेल युक्त कार्य) इसी दिशा में विकसित की जा रही है। इस परियोजना को आइओएल आर्डनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़ और आइआइटी रोपड़ के सहयोग से आगे बढ़ा रही।

कैमरा ही नहीं, आंकड़ों का विश्लेषण भी करेगा एआई सामान्य ड्रोन मुख्य रूप से कैमरे से तस्वीर या वीडियो भेजता है, जिसके आधार पर ऑपरेटर निर्णय लेता है। प्रस्तावित प्रणाली में ड्रोन के संवेदकों से मिलने वाले आंकड़ों का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा। इसका उद्देश्य संदिग्ध वस्तु, वाहन या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि को पहचानने में सैनिकों की मदद करना है।