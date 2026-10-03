इंडी गठबंधन ने मतदाता सूची को लेकर उठाए सवाल, दो से आठ अक्टूबर तक चलाएंगे 'लोकतंत्र बचाओ-वोट बचाओ` अभियान

जागरण संवाददाता, देहरादून। मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इंडी गठबंधन के घटक दलों ने दो से आठ अक्टूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ–वोट बचाओ’ अभियान चलाने का एलान किया है। इसके तहत जिला, शहर, ब्लाक और प्रखंड स्तर पर संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

देहरादून में आठ अक्टूबर को गांधी पार्क से मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शनिवार को कांग्रेस भवन में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में गठबंधन नेताओं ने मतदाता सूची से हटाए गए नामों की समीक्षा, पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई।