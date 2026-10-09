घर के अंदर हो रहा था झगड़ा, पत्नी चिल्लाते हुए निकली बाहर... पति ने पाठल से काट दिया गला

संवाद सूत्र जागरण, कालसी। गुरुवार शाम को जौनसार बावर के कालसी तहसील से जुड़े कचटा गांव में एक ग्रामीण ने पाठल से हमला कर पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपित पति मौके से फरार हो गया, जिसे राजस्व पुलिस तलाश कर रही है।

पति पत्नी के बीच कमरे में आपसी विवाद हुआ। जिसके बाद पत्नी चिल्लाते हुए बरामदे में पहुंची तो आरोपित पति ने वहां रखे पाठल से उसकी गर्दन पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। राजस्व पुलिस टीम ने शव कब्जे में ले लिया। मौके से पाठल बरामद किया।इसके बाद परिजनों व स्थानीय लोगों से पूछताछ की।

चार साल पहले हुई थी शादी करीब चार साल पहले नीलम का विवाह मनोज के साथ हुआ था। मनोज गांव में परिवार के साथ खेती बाड़ी का काम करता है। गुरुवार को मनोज का नीलम के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

विवाद से महिला कमरे से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ दौड़ी। चिल्लाने की आवाज सुनकर घर में सो रही 15 वर्षीय किशोरी पायल कमरे से बाहर निकली। पत्नी की गर्दन पर हमला कर पति उसे लहूलुहान हालत में तड़पता छोड़ मौके से फरार हो गया। किशोरी ने घटना की सूचना परिजनों व अन्य लोगों को दी।