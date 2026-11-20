जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में लोकपर्व इगास शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। दून में भी इसका उल्लास देखने को मिलेगा। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से इगास कार्यक्रम में ढोल दमाऊं की धुनों पर लोग पारंपरिक नृत्य के साथ भैलो खेलते नजर आएंगे।

पकोड़े-स्वाले के साथ ही कई पारंपरिक व्यंजन का स्वाद मिलेगा। लोक संस्कृति के लिए कार्य करने वालों को भी नवाजा जाएगा। शहीद स्मारक परिसर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से इगास पर्व मनाया जाएगा। यहां पारंपरिक व्यजंनों की खुशबू बिखरेगी। इसके अलावा अखिल गढ़वाल सभा के सदस्य भी विभिन्न क्षेत्रों में इगास मनाएंगे।

ऐसा पर्व जहां नहीं होती आतिशबाजी लोकपर्व इगास पर लोकनृत्य व भैलो खेला जाता है। पर्व की खास बात यह है कि आतिशबाजी करने के बजाय लोग रात के समय पारंपरिक भैलो खेलते हैं। पहले पहाड़ में लोग इसे भव्य रूप में मनाते थे लेकिन पलायन होने से शहरों में बसे लोग इस परंपरा को आगे भी काम रखें इसलिए शहरों में यह मनाने जाने लगा है। इस दिन मवेशियों के लिए भात, झंगोरा का पींडू (पौष्टिक आहार) तैयार किया जाता है।



इगास मनाने की यह है मान्यता

आचार्य शिव प्रसाद ममगाईं के अनुसार, पहाड़ में एकादशी को इगास के नाम से जानते हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना गढ़वाल में 11 दिन बाद मिली थी। इसलिए यह पर्व दीपावली के 11वें दिन में मनाया जाता है।