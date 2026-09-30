उत्तराखंड के इस आईएफएस को मिला ईको वॉरियर अवॉर्ड, हेंवल नदी को किया पुनर्जीवित

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड कैडर के 2009 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी धर्म सिंह मीणा को पर्यावरण संरक्षण और हेंवल नदी पुनर्जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘ईको वारियर अवार्ड-2026’ से नवाजा गया है।

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। समारोह में महानिदेशक वन सुशील अवस्थी समेत भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे।

हेंवल नदी को पुनर्जीवन देने की विशेष पहल भागीरथी वृत्त के वन संरक्षक मीणा ने नरेेंद्रनगर वन प्रभाग में हेंवल नदी को पुनर्जीवन देने को विशेष पहल की। उन्होंने नदी को केवल जलधारा न मानकर उसके जलागम, जंगल, स्प्रिंग, स्ट्रीम और रिचार्ज जोन को एकीकृत तंत्र के रूप में विकसित करने का माडल अपनाया। इसमें वैज्ञानिक स्प्रिंगशेड व वाटरशेड प्रबंधन, वन पुनर्स्थापन, जल संरक्षण और जनभागीदारी को जोड़ा गया।