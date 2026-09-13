हरियाणा के कलाकारों ने देहरादून में खेला किक्रेट, मैच के बाद छलकाए पैग... पहुंच गए थाने

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजीव गांधी अंतराष्ट्रीय स्टेडियम में मैच के बाद पैग छलकाना तीन युवकों को भारी पड़ गया। शराब पीने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद रायपुर थाना पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में ले लिया है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेते हुए रायपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर वीडियो में दिख रहे तीनों युवकों के संबंध में जानकारी हासिल की। जानकारी जुटाने के बाद तीनों को हिरासत में लिया गया। तीनों युवकों को थाने लाकर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।