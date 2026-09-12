जब हरीश रावत हो गए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैन... खुलकर की थी तारीफ, बोले- 'बहुत अच्छा लगा'

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेबाक अंदाज के लिए भी लोकप्रिय हैं। विपक्षी पार्टी के नेता होते हुए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए थे।

साल 2019 में प्रधामंत्री मोदी ने तमिलनाडु के मामल्लापुरम समुद्र तट पर प्लास्टिक का कूड़ा उठाया था। उनका कूड़ा उठाते वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया था। तब हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए।