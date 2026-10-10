हरीश रावत का बड़ा बयान, बोले- ‘घर बैठ जाऊंगा, लेकिन टूटूंगा नहीं’

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी में अपनी भूमिका और नेतृत्व के प्रति निष्ठा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और नेतृत्व के प्रति आस्था लोकतंत्र को शक्ति देती है।

यदि उन्हें कभी लगा कि वह पार्टी के लिए बोझ बन रहे हैं या नेतृत्व की ओर से घर बैठने को कहा गया, तो वह बिना किसी हिचक के आदेश का पालन करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर सही आकलन किया जाना चाहिए।

हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया पर साझा की गई पोस्ट में अपने राजनीतिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2002 और 2012 में भी उनकी कठिन परीक्षा हुई, लेकिन वह अटूट रूप से पार्टी के साथ खड़े रहे और कांग्रेस के झंडे को ऊंचा उठाए रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने भी उन्हें केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान दिया।

‘लुढ़क सकता हूं, लेकिन टूट नहीं सकता’ अपने राजनीतिक संकल्प को रेखांकित करते हुए रावत ने कहा, ‘लुढ़कते-लुढ़कते, घिसते-घिसते, शून्य में मिल सकता हूं, लेकिन टूट नहीं सकता हूं।’ उन्होंने खुद को विशुद्ध उत्तराखंडी, गढ़वाली और कुमाऊंनी बताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों का समर्थन आज भी उनके साथ है।

भाजपा पर साधा निशाना हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके पीछे सीबीआइ और ईडी जैसी एजेंसियां लगाई गईं। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों और विभिन्न दलों के अध्यक्षों को सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही। रावत ने सवाल उठाया कि क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि भाजपा आज भी उन्हें अपना प्रतिद्वंद्वी मानती है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा उनकी छवि बिगाड़ने के लिए इंटरनेट मीडिया पर लगातार प्रयास कर रही है। रावत के मुताबिक, उनकी छवि खराब करने के लिए चार-चार पेज तक समर्पित किए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि उत्तराखंड में ऐसा और कौन नेता है, जिसकी छवि बिगाड़ने के लिए भाजपा इतना प्रयास कर रही है।