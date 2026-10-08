हाईकमान के दर पर पहुंचे हरीश रावत, नौ धन्यवाद यात्राएं की रद

राज्य ब्यूरो, देहरादून। व्यक्तिगत तौर पर ‘धन्यवाद और जनसंवाद यात्रा’ निकालने को लेकर कांग्रेस हाईकमान के सख्त रुख के बाद वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्पष्टीकरण देने बुधवार देर शाम दिल्ली पहुंच गए।

यद्यपि, पार्टी की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा के बाहर होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब वह गुरुवार को सैलजा के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे।

स्थगित की "धन्यवाद यात्राएं"

उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि 'मैंने 9 और "धन्यवाद यात्राएं" प्लान की थी, जिनके आयोजन के लिए लोगों को दायित्व सौंप दिया था, अब उन 9 यात्राओं को स्थगित करने के कारण हमारे आयोजक साथियों और हमारे कार्यकर्ता साथियों को जो कष्ट पहुंचेगा उसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे कार्यक्रम की तर्ज पर पार्टी भी कोई जनसंवाद का कार्यक्रम बनाए और मैं उससे जुड़ूं। अभी प्रतीक्षा करूंगा......... !!'





सोमवार को जसपुर से लेकर हल्द्वानी तक की थी यात्रा

कांग्रेस हाईकमान की मनाही के बावजूद रावत ने सोमवार को जसपुर से लेकर हल्द्वानी तक यात्रा की थी। इसी क्रम में हाईकमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। बुधवार को दिल्ली रवाना होते समय रावत ने इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर कहा कि 14 अक्टूबर को उनकी कांग्रेस की विधिवत सदस्यता को सदस्यता को 58 वर्ष हो जाएंगे।