'हरीश रावत ड्रामेबाज और कांग्रेस प्लेसमेंट एजेंसी, बच्चों को एडजस्ट करने का बना रहे दबाव', हरदा पर बड़ा आरोप

राज्य ब्यूरो, देहरादून। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक विनोद चमोली ने पूर्व सीएम हरीश रावत के रोड शो पर निशाना साधते हुए कहा कि हरदा से बेहतर ड्रामेबाज नेता कोई और नहीं है, जो कल तक इस्तीफा दे रहे थे वे आज ग्रैंड स्वागत करवा रहे हैं। सच यह है कि जनता की नजरों में कांग्रेस पार्टी एक्सपोज और उनके नेता फ्यूज साबित हो गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर था। अब तक भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है। उनके ओएसडी के यहां जब ईडी का छापा पड़ा तो उससे जो खुलासा हुआ वो कहीं न कहीं हरीश रावत की उसमें संलिप्तता होना दर्शाता है।

चमोली ने तंज कसा कि इतना बड़ा ड्रामा किंग उन्होंने नहीं देखा। रावत अब शक्ति परीक्षण कर कांग्रेस पर फिर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगाया कि रावत का न तो कांग्रेस से लेना-देना रहा, न उत्तराखंडियत और जनता से।