पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तली पकौड़ियां, स्वाद भी चखा... बोले- “वाह रे रामू, तेरे पकौड़े“

संवाद सूत्र, जागरण रायवाला । पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने छिद्दरवाला स्थित एक स्थानीय पकौड़ी की दुकान पर पहुंचकर पकौड़ी और चाय का स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर बातचीत की और क्षेत्र से जुड़ी कुछ पुरानी यादें भी ताजा कीं।

दरअसल, हरीश रावत गुरुवार दोपहर देहरादून से हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। छिद्दरवाला से गुजरने के दौरान वह अचानक पुलिस चेकपोस्ट के समीप स्थित रामू पकौडे वाले के यहां रुके और ढाबे के भीतर चले गए। यहां उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से बातचीत की और फिर पकौड़े तलने वाला झारा ( छलनी) हाथ में लेकर ढ़ाबेवाले के साथ पकौडे तलने लगे।